Секретаря міськради Борисполя Годунка, якого звинувачують у побитті активіста, судитимуть

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

Цей обвинувальний акт спрямований до суду для розгляду по суті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Напад секретаря Бориспільської міськради Годунка на активіста перекваліфікували на хуліганство, - поліція

Нагадаємо, 29 серпня Годунок напав на громадського активіста в будівлі міськради. Спочатку цей факт розслідувався слідчими органами за ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, пізніше провадження перекваліфікували на злочин, передбачений ч.1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Сам Годунок заявив, що активіст, з яким у нього виник конфлікт у міськраді, є провокатором і прихильником "русского мира" Ігорем Петровскісом, який переїхав з Луганщини. За словами секретаря міськради Борисполя, Петровскіс привселюдно назвав його "пид#р#сом и петушарой", а також озвучив погрози на адресу матері та дітей. Не витримавши образи, Годунок дав опонентові ляпас, а той у відповідь вдарив його в пах. Після виникла бійка.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський під час візиту до Борисполя вигнав із засідання секретаря міської ради Ярослава Годунка, назвавши його "розбійником".