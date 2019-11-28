У Бориспільській колонії "забули" відпустити ув'язненого після відбутого терміну покарання, - прокуратура

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Київської області.

Під час особистого прийому в державній установі "Бориспільська виправна колонія (№ 119)" до заступника прокурора Київської області звернувся засуджений та поскаржився на дії адміністрації установи. Зокрема, він повідомив, що строк призначеного йому судом покарання закінчився ще 9 листопада поточного року, однак він продовжував безпідставно утримуватись в установі виконання покарань.

У ході перевірки його доводів з’ясовано, що факт незаконного позбавлення волі засудженого тривалий час був відомий керівництву установи та відповідальним за обчислення строку покарання працівникам, однак звільнили особу з виправної установи лише після втручання прокуратури.

У зв’язку з виявленим фактом 27 листопада поточного року призначено службове розслідування з метою встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності.

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