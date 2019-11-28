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28.11.19 15:36

"Слуги народу" відзвітували про три місяці роботи: За кількістю законопроєктів не гналися, брали тільки "тектонічні" документи. ІНФОГРАФІКА

Фракція "Слуга народу" відзвітувала про результати своєї діяльності за три місяці і навела порівняльну характеристику роботи парламенту 8 і 9 скликань.

"Слуги народу" відзвітували про три місяці роботи: За кількістю законопроєктів не гналися, брали тільки "тектонічні" документи. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії.

"Ми не гналися за кількістю законопроєктів. Так, за три місяці роботи ми ухвалили більшу кількість, ніж попереднє скликання (86 проти 65). І в нас більше постанов – 218 проти 143. Але нам важливо було ухвалити саме ті документи, які забезпечать тектонічній зсув української політики. Недоторканність депутатів, імпічмент президента, перезапуск судової реформи, новий склад ЦВК, закони про поліпшення бізнес-клімату, земельна реформа – кожна з цих ініціатив варта тисячі умовних законів "про дематюкацію"", - підкреслюють у політсилі.

Також наголошується, що "бюджет на 2020 рік був ухвалений у середині листопада, а не під Новий рік".

Слуги народу відзвітували про три місяці роботи: За кількістю законопроєктів не гналися, брали тільки тектонічні документи 01

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Слуги народу відзвітували про три місяці роботи: За кількістю законопроєктів не гналися, брали тільки тектонічні документи 02

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