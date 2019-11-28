НБУ подав позов проти Дубінського за наклеп

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НБУ.

"Правління Національного банку України переконане, що через Олександра Дубінського, якого в медіа називають рупором олігарха Ігоря Коломойського, реалізується цілеспрямована інформаційна атака на Національний банк. За нею, вочевидь, "стоїть" власне сам ексвласник ПриватБанку, який із часу націоналізації ПриватБанку (три роки тому) намагається уникнути повернення коштів, виведених із банку до входження держави в його капітал", - йдеться в повідомленні.

Нацбанк вимагає спростувати поширену Дубінським недостовірну інформацію в акаунті Dubinsky.Pro на вебресурсах youtube.com і facebook.com.

"Зокрема, депутат повідомив, що керівництво Національного банку в особі Голови НБУ Якова Смолія та першого заступника Голови Катерини Рожкової нібито організувало "злодійську схему", яка полягає у цілеспрямованому виведенні банків із ринку за хабарі від їхніх акціонерів для подальшої виплати їм компенсації з держбюджету. Депутат навів приклад виведення Радикал Банку з ринку у 2015 році та нібито здійсненої сплати з боку Національного банку на користь бізнесмена-втікача Сергія Курченка майнової шкоди у розмірі 128 млн грн.

Національний банк вимагає спростування цієї інформації", - підкреслили в НБУ.

Також читайте: Родині "слуги народу" Дубінського належать 24 квартири та 17 автомобілів, - Bihus.info. ВIДЕО

У Нацбанку зазначили, що звинувачення в організації злодійський схеми з виведення банків з ринку є безпідставними, абсурдними і вводять в оману суспільство. Їхня мета - очорнити ділову репутацію керівництва НБУ, дискредитувати реформу банківського сектору і підірвати довіру до Національного банку.

НБУ підкреслює, що інформація про те, що Національний банк "допомагає Сергію Курченку, виплачуючи йому з бюджету 128 млн грн", не відповідає дійсності.