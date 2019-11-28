Протест по-італійськи: співробітники "Укрзалізниці" страйкуватимуть, доки влада не виконає їхні вимоги

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", про це йдеться в повідомленні профспілки залізничників і транспортних будівельників України.

У ньому наголошується, що в середині листопада залізничники вийшли на масову акцію протесту під стіни Офісу Президента України з чіткими вимогами звільнити главу правління Кравцова, зупинити реформу і пояснити співробітникам її суть, підвищити зарплату на 25% і відновити пенсійний вік для виходу на пенсію за вислугою років.

Перераховані вимоги виконані не були, тому, залізничники заявляють, вони починають довгострокову всеукраїнську акцію протесту - "робота за правилами", або "італійський страйк", у результаті чого пасажирські та вантажні перевезення на "Укрзалізниці" можуть бути паралізовані.

"Під час нашого листопадового мітингу нам таки вдалося провести зустріч із заступником глави ОПУ Юлією Ковалів, представниками Міністерства інфраструктури та членами правління УЗ. Ми обговорили проблемні моменти, ще раз донесли до представників влади і керівництва УЗ свої вимоги, але жодних документів або угод за підсумками зустрічі підписано не було. Висновок простий - представники влади просто відмовилися прийняти позицію профспілок", - прокоментував глава профспілки залізничників і транспортних будівельників Вадим Бубняк.

Він також зазначив, що 22 листопада Рада залізничників і транспортних будівельників ухвалила рішення надіслати президенту Володимиру Зеленському офіційне письмове звернення, в якому знову перерахували всі вимоги і попередили про наміри перейти до другого етапу страйку.

Залізничники повідомили, що вдаються до вимушених заходів і починають довгострокову акцію протесту - "роботу за правилами", за принципами якої співробітники локомотивних депо виходять на роботу, але без дотримання менеджментом усіх норм і правил працювати відмовляються.

"Італійський страйк", або, як його називають в УЗ, "робота за правилами", передбачає, що співробітники підприємства будуть працювати, чітко дотримуючись усіх норм і вимог. А це означає, що локомотивні бригади, які через дефіцит кадрів досі відпрацьовували по кілька змін понаднормово, тепер працюватимуть, тільки дотримуючись норми тривалості робочого часу.

Крім цього, локомотивні бригади суворо дотримуватимуться інструкцій, прописаних у Правилах технічної експлуатації (ПТЕ).

У профспілці заявляють, зараз приблизно 90% рухомого складу УЗ мають несправності, з якими, за Правилами, їх заборонено приймати і випускати на лінії. Наприклад, частина локомотивів пасажирських поїздів їздять з відключеними тяговими двигунами. А це - заборонено ПТЕ, вони взагалі не мають виходити за межі депо, як і локомотиви, бандаж яких менше 45 міліметрів.

Залізничники кажуть, у результаті такого страйку пасажирські і вантажні перевезення рано чи пізно зупиняться самі по собі.

Нагадаємо, "Укрзалізницю" лихоманить уже кілька місяців. Почалося все з рішення глави правління Євгена Кравцова провести реформу на підприємстві, в результаті якої планувалося скоротити 120 тисяч працівників.