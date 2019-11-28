У Будапешті висунули обвинувачення українському капітану Viking Sigyn в аварії з жертвами на Дунаї

Про це повідомляє Hungary Today, передає Цензор.НЕТ.

"64-річного українського капітана Viking Sigyn звинувачують у злочинній поведінці, яка призвела до масових жертв і 35 випадків ненадання допомоги після зіткнення (з іншим катером - ред.)", - йдеться в повідомленні.

Згідно з обвинувальним висновком прокуратури Будапешта, капітан круїзного корабля втратив пильність під час керування судном протягом декількох хвилин, що призвело до подальших трагічних наслідків. Згідно з документом, українець також не зміг утримувати безпечну відстань і сигналізувати про наміри обігнати екскурсійний човен. Капітан не виконав зобов'язання з надання допомоги постраждалим після зіткнення.

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Прокурор вимагає, щоб суд засудив капітана судна на дев'ятирічний термін, а також заборонив йому керувати водним транспортом протягом 9 років за умови, що обвинувачений визнає свою провину і відмовиться від права на суд.

Нагадаємо, в кінці травня корабель зіткнувся на Дунаї з прогулянковим катером Hableány ("Русалка"), в результаті чого загинули 28 людей, переважно туристи з Південної Кореї.

Українець був із 13 червня під домашнім арештом без права покидати межі міста, маючи припис двічі на тиждень з'являтися в офісі слідчих.