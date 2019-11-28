Апеляційний суд відмовив прокуратурі в арешті Ляшка

Рішення було оголошено в четвер, 28 листопада, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

Запобіжний захід, обраний Бориспільським міськрайонним судом 19 листопада, залишається в силі. Суд тоді відпустив політика на поруки народних депутатів Вікторії Сюмар та Михайла Волинця.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко і народний депутат Андрій Герус побилися в аеропорту "Бориспіль".

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за статтею про погрозу насильством державному діячеві.

Колишній представник президента в Кабміні, нардеп від "Слуги народу" Андрій Герус, у якого виник конфлікт з екснардепом Олегом Ляшком в аеропорту, каже, що хотів би почути, чиє замовлення він виконував.

18 листопада прокуратура повідомила Ляшкові про підозру через бійку з Герусом.

19 листопада суд відпустив Ляшка на поруки нардепів Волинця та Сюмар.