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28.11.19 16:44

"Я им сейчас бошки отобью", - нардепка Устінова подала в ГПУ заяву про погрози з боку ексрадника Скалецької Чумака. ДОКУМЕНТ

Депутатка ВР від партії "Голос" Олександра Устінова заявила про погрози вбивством їй та її колезі, нардепці Ользі Стефанишиній, які висловив колишній радник міністра охорони здоров'я Олександр Чумак.

"Я им сейчас бошки отобью", - нардепка Устінова подала в ГПУ заяву про погрози з боку ексрадника Скалецької Чумака. ДОКУМЕНТ

Відповідну заяву Устінова опублікувала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

У документі зазначено, що в четвер, 27 листопада, на засіданні комітету ВР з питань здоров'я нації, Олександр Чумак погрожував їм вбивством.

"Усвідомлюючи, що його слова можуть бути почуті іншими учасниками засідання, крім цього, ведеться відеофіксація відкритого засідання представниками ЗМІ, учасниками та запрошеними, повернувся до осіб, які перебували зліва від нього і сказав:"Начинайте, бо я им сейчас бошки отобью", - зазначено в заяві Устінової.

Народна депутатка просить почати за її заявою розслідування за ч. 1 ст. 14 (підготовка до вчинення злочину), ч. 1 ст. 112 (посягання на життя народного депутата у зв'язку з його діяльністю) і ч. 1 ст. 346 (погроза народному депутату вбивством) Кримінального Кодексу України.

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"Фармацевтична мафія готова "бошки відбивати" депутатам, тільки б не допустити зниження цін на ліки в Україні. Дуже сподіваюся, що ці люди більше ніколи не переступлять поріг Верховної Ради, а правоохоронні органи дадуть об'єктивну правову оцінку діям цих осіб", - написала Устінова.

Я им сейчас бошки отобью, - нардепка Устінова подала в ГПУ заяву про погрози з боку ексрадника Скалецької Чумака 01Я им сейчас бошки отобью, - нардепка Устінова подала в ГПУ заяву про погрози з боку ексрадника Скалецької Чумака 02
Я им сейчас бошки отобью, - нардепка Устінова подала в ГПУ заяву про погрози з боку ексрадника Скалецької Чумака 03

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