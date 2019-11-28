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28.11.19 16:45

Зеленський провів телефонну розмову з Меркель: обговорили підготовку зустрічі в "нормандському форматі"

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель обговорили підготовку зустрічі в "нормандському форматі".

Зеленський провів телефонну розмову з Меркель: обговорили підготовку зустрічі в "нормандському форматі"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Під час розмови були обговорені питання підготовки зустрічі в нормандському форматі 9 грудня цього року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном. У результаті розмови всіма сторонами узгоджено дату проведення зустрічі в "нормандському форматі" - 9 грудня в Парижі.

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