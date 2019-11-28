За купівлю землі українцями з подвійним громадянством можуть ввести кримінальну відповідальність, - нардеп від СН Сольський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив глава комітету з питань аграрної політики Микола Сольський.

За його словами, якщо після купівлі землі виявиться, що у покупця є другий паспорт, можуть бути наслідки.

"Є багато ідей щодо поправок (до проєкту про ринок землі, - Ред.). Але ми повинні пам'ятати, якщо у людини вже є український паспорт, вона все одно є громадянином України", - заявив Сольський.

Водночас на сьогодні в Україні відсутній дієвий механізм, за яким можна перевірити наявність другого паспорта.

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"Така проблема є. Моя думка в тому, що це потрібно врегулювати на рівні відповідальності. Тому що, дивіться, 99% громадян, що мають другий паспорт, якщо ви запитаєте, вони вам скажуть:"ні, не маю". Як це перевірити? Немає ж публічних реєстрів, ви не направите запит в 200 країн світу. По-перше, ви не будете це робити щодо кожного громадянина. По-друге, якщо ви це зробите, 99,9% країн дадуть відповідь, що вони цю інформацію не дають", - додав він.