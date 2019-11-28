Через недостатнє фінансування планується масове закриття в'язниць і скорочення персоналу, - Малюська

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр юстиції Денис Малюська на презентації "To do list" Мін'юсту 28 листопада.

"Три ключові мети, яких ми плануємо досягти, - це доступ ув'язнених до освіти і корекційних програм, збільшення фінансування на медицину, харчування і побут і збільшення заробітної плати працівників. На жаль, у сьогоднішньому бюджеті ми не змогли отримати збільшення фінансування пенітенціарної системи, тому єдиним виходом для того, щоб досягти цих цілей, буде масове закриття тюрем і скорочення кількості персоналу там, де тюрми не заповнені. Це буде важко, це буде складно, це потребуватиме багато ресурсів, але іншого виходу ми не маємо", - сказав Малюська.

У цьому контексті він висловив сподівання, що після цього скорочення Мін'юст зможе істотно збільшити заробітні плати решті працівників і "хоч якось привести до нормального стану" установи, які залишаться функціонувати.

Малюська також повідомив про плани Мін'юсту дати можливість працювати приватним СІЗО

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мін'юст планує закрити до третини в'язниць і побудувати нові, - Малюська

. За його словами, по суті, це буде щось на кшталт гарно охоронюваних готелів, де особи, в яких є кошти, зможуть перебувати в очікуванні вироку суду.