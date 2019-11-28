Проведемо нормандський саміт із метою імплементації мінських домовленостей, - Макрон

Про це він заявив на пресконференції за підсумками зустрічі з генеральним секретарем НАТО в четвер у Парижі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми працюємо над цим з канцлером Меркель. Ми проведемо "нормандський саміт" 9 грудня з метою імплементації мінських домовленостей. Я переконаний, що ми забезпечимо сильний європейський суверенітет і побудуємо нову архітектуру довіри і безпеки в Європі", - заявив Макрона.

Він зазначив, що йдеться про стабільність, яка забезпечить відсутність заморожених конфліктів, зокрема, в Україні.

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"Йдеться про мир і стабільність у Європі, над чим ми працюємо", - сказав президент Франції.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Французької Республіки Емманюелем Макроном. В результаті розмови усіма сторонами погоджено дату проведення зустрічі в "нормандському форматі" - 9 грудня в Парижі.