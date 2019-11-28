На круглому столі в Києві обговорять сценарії подій після саміту в "нормандському форматі"

Цензор.НЕТ виступає співорганізатором заходу разом з Українським інститутом досліджень безпеки за участю Ради волонтерів при Міністерстві оборони України та медіапартнерів, а також аналітичним порталом "Хвиля".

Фахівці неурядового сектора в області безпеки визначать критичні для України ризики та можливі сценарії після саміту в "нормандському форматі", слабкі місця української влади. Також вони ознайомлять зі своїми оцінками підготовки української армії щодо відповіді на військову загрозу.

Серед іншого, експерти ознайомлять із підходами до розвитку сил оборони держави, нарощування оборонного потенціалу і подолання наявних проблем у сфері розвитку "цифрової армії" за стандартами НАТО.

Учасники круглого столу:

Валентин Бадрак - член правління Українського інституту досліджень безпеки, директор Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння;

Юрій Бутусов - головний редактор сайту "Цензор.НЕТ";

Олексій Грідін - член правління Українського інституту досліджень безпеки, голова Ради волонтерів при Міністерстві оборони України;

Сергій Згурець - член правління Українського інституту досліджень безпеки, директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express;

Юрій Романенко - політолог, директор Центру політичного аналізу "Стратагема", шеф-редактор аналітичного порталу "Хвиля";

Олена Шевцова - радник командувача Сухопутними військами ЗСУ, член Ради волонтерів при Міністерстві оборони України.

4 грудня 11:00, "Укрінформ".

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