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28.11.19 17:24

Василіва призначено новим прокурором Житомирщини

Заступник глави ГПУ Віктор Трепак представив нового прокурора Житомирської області Олега Василіва.

Василіва призначено новим прокурором Житомирщини

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Житомирської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Заступник Генерального прокурора Віктор Трепак представив колективу прокуратури Житомирської області нового керівника - Олега Василіва", - йдеться в повідомленні.

До призначення Василів був першим заступником прокурора Житомирської області.

Олег Василів народився в 1984 році. Вищу освіту здобув у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, в 2008 році закінчив Національну академію прокуратури України. В органах прокуратури працює з 2006 року. За цей час обіймав посади прокурора, а також керівні посади в органах прокуратури.

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