Василіва призначено новим прокурором Житомирщини

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Житомирської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Заступник Генерального прокурора Віктор Трепак представив колективу прокуратури Житомирської області нового керівника - Олега Василіва", - йдеться в повідомленні.
До призначення Василів був першим заступником прокурора Житомирської області.
Олег Василів народився в 1984 році. Вищу освіту здобув у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, в 2008 році закінчив Національну академію прокуратури України. В органах прокуратури працює з 2006 року. За цей час обіймав посади прокурора, а також керівні посади в органах прокуратури.