Ветерана АТО, який торгував зброєю, затримали в Києві, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Зловмисник з метою конспірації пересилав замовлений товар частинами, користуючись послугами поштового оператора.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 51-річний киянин, який брав участь у бойових діях на сході України.

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Чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання вогнепальної зброї в 2015 році. Тоді суд виніс йому покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки.

Під час проведення обшуку в квартирі столичного жителя співробітники поліції виявили і вилучили 2 предмети, схожі на автомати Калашникова, 4 пістолети, мисливську рушницю, 10 гранат різних модифікацій, запали до гранат, близько 1,5 тисячі патронів різного калібру.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового утримання.

Проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

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