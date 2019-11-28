Квартирний злодій зірвав понад 100 засідань Оболонського суду Києва, щоб відтягнути власний вирок

Про це повідомляє пресслужба відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Встановлено, що цього року в правоохоронні органи надійшло кілька фальшивих повідомлень про замінування приміщення районного суду, за результатами яких було зірвано понад 100 судових засідань.

"Під час досудового розслідування, яке проводилося місцевою прокуратурою спільно з Оболонським управлінням поліції і Лівобережним відділом ГУ СБУ у м.Києві та Київській області, особу "мінера" вдалося встановити.

Ним виявився неодноразово судимий квартирний злодій, обвинувальний акт щодо якого перебуває на розгляді в Оболонському районному суді Києва. Шляхом "мінування" будівлі суду чоловік намагався відтягнути призначення йому покарання.

Причетність підозрюваного до скоєння інкримінованих злочинів підтверджується, зокрема, висновками судової фоноскопічної експертизи.

За скоєне йому загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.