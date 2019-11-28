Ветерана війни на Донбасі Інну Грищенко (Пуму) суд залишив під вартою

Таким чином суд не задовольнив апеляційну скаргу захисту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

До цього розгляд апеляційної скарги захисту ветерана війни на Донбасі Інни Грищенко з позивним "Пума" переносили тричі.

Видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела написало про ймовірну причетність ветеранів війни на Донбасі Інни та Владислава Грищенків до вбивства журналіста Павла Шеремета.

На запитання hromadske про те, хто вперше сказав Інні Грищенко про її можливу причетність до справи Шеремета, вона відповіла: "Опер, який був старший під час обшуку у мене в квартирі. 5 числа цього місяця. За чоловіка вони нічого не говорили".

Нагадаємо, 6 листопада Печерський суд Києва обрав запобіжний захід Інні Грищенко у вигляді утримання під вартою без права внесення застави.

Жінці інкримінують співучасть у замаху на вбивство бізнесмена в Івано-Франківській області в 2018 році. Сама Інна Грищенко відкидає звинувачення в причетності до злочину.

Наприкінці вересня правоохоронці затримали чоловіка Інни Владислава Грищенка з позивним "Буча", теж ветерана війни на Донбасі. За версією слідства, чоловік вступив у змову з групою осіб і повинен був ліквідувати бізнесмена шляхом підриву.

Зазначимо, Інна Грищенко є колишнім бійцем Добровольчого Українського Корпусу, яка в лавах добровольців була психологом і воювала в складі контррозвідки.