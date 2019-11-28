Столтенберг - Макрону: захист Європи неможливий без НАТО

Про це генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг заявив на спільній пресконференції із президентом Франції Еммануелем Макроном у четвер у Парижі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Європейський Союз не зможе захистити Європу", - висловив переконання Столтенберг у відповідь на політичну позицію президента Франції Макрона про необхідність розбудови європейського суверенітету у сфері оборони.

Як відзначив глава Альянсу, європейська єдність не може замінити трансатлантичну.

"Сильний НАТО та сильний Європейський Союз є двома сторонами на одній монеті. Обидва є незамінними для подальшої свободи та процвітання у Європі", - підкреслив Столтенберг.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 7 листопада президент Франції Емманюель Макрон в інтерв’ю The Economist заявив, що Європа більше не може покладатися на захист США як союзника по НАТО. Крім того, за його словами, Європа має почати думати про себе як про "геополітичну силу", оскільки Північноатлантичний альянс нині перебуває "в комі".

Раніше Макрон неодноразово заявляв, що пріоритетом для Франції є будівництво єдиної європейської оборони при співпраці з НАТО.