Ворог 5 разів порушив режим перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "2 обстріли позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ":

неподалік Новолуганського – з РПГ та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно;

поблизу Троїцького - зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 3 обстріли по укріпленнях Об'єднаних сил:

неподалік Новотроїцького – з ручних протитанкових гранатометів;

поблизу Березового – зі стрілецької зброї;

біля Красногорівки – з СПГ та великокаліберних кулеметів.

Поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил не було".

У зведенні зазначається: "28 листопада набрав чинності Порядок в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 року № 815.

На ділянці розведення №1 (Станиця Луганська) ДСНС України провело технічне обстеження ділянок місцевості з обох боків від дороги в районі лісосмуги та мосту. Відбулось встановлення трьох Державних прапорiв на другому, четвертому та п'ятому стовпах від відновленого мосту у напрямку КПВВ "Станиця Луганська"

На ділянці розведення №2, у районі населеного пункту Золоте Луганської області, здійснюються заходи моніторингу дотримання режиму ТИША.

На ділянці розведення №3, в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, сьогодні, силами та засобами ДСНС України проведено демонтаж 3 бліндажів та вилучено 57 вибухонебезпечних предметів".

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