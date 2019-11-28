Ворог 5 разів порушив режим перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "2 обстріли позицій українських захисників російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ":
- неподалік Новолуганського – з РПГ та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно;
- поблизу Троїцького - зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив 3 обстріли по укріпленнях Об'єднаних сил:
- неподалік Новотроїцького – з ручних протитанкових гранатометів;
- поблизу Березового – зі стрілецької зброї;
- біля Красногорівки – з СПГ та великокаліберних кулеметів.
Поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил не було".
У зведенні зазначається: "28 листопада набрав чинності Порядок в’їзду осіб, переміщення товарів на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях і виїзду осіб, переміщення товарів з таких територій, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2019 року № 815.
На ділянці розведення №1 (Станиця Луганська) ДСНС України провело технічне обстеження ділянок місцевості з обох боків від дороги в районі лісосмуги та мосту. Відбулось встановлення трьох Державних прапорiв на другому, четвертому та п'ятому стовпах від відновленого мосту у напрямку КПВВ "Станиця Луганська"
На ділянці розведення №2, у районі населеного пункту Золоте Луганської області, здійснюються заходи моніторингу дотримання режиму ТИША.
На ділянці розведення №3, в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, сьогодні, силами та засобами ДСНС України проведено демонтаж 3 бліндажів та вилучено 57 вибухонебезпечних предметів".