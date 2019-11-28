Завтра суд розгляне клопотання слідчого про продовження на 2 місяці арешту Пашинського

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив адвокат Пашинського Андрій Федур, інформує Цензор.НЕТ.
"Справа Пашинського С.В. Завтра 29.11.2019 року о 9 г. 30 хв. в Печерському суді розпочнеться розгляд клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою на 60 днів", - написал Федур.
Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.
Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.
Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.
7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.
18 жовтня судді Апеляційного суду Києва залишили без змін рішення Печерського суду щодо Пашинського.