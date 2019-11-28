Заступник мера Києва Давтян, який раніше відмовлявся йти у відставку на прохання Кличка, все ж звільнився. ДОКУМЕНТ

Розпорядження Київського міського голови про звільнення Давтяна за власним бажанням опубліковано на сайті КМДА, інформує Цензор.НЕТ.

У документі зазначено, що Давтян попросив надати йому відпустку за сімейними обставинами з 25 по 28 листопада без збереження заробітної плати. А з 29 листопада його звільнено за власним бажанням.

Скандал зі звільненням Давтяна і його колеги, заступника мера Києва Олександра Спасибка, вибухнув наприкінці вересня. Віталій Кличко попросив їх написати заяви про звільнення, аргументувавши це тим, що їхні обов'язки розподілено між іншими заступниками. І Давтян, і Спасибко тоді відмовилися писати заяви про звільнення.

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