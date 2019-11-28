Депутати з комітету з нацбезпеки ВР мають намір відвідати ділянку розведення сил у Золотому, - Завітневич

Як передає Цензор.НЕТ, про це інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив глава комітету Олександр Завітневич.

"Їдемо ми туди в рамках моніторингової місії... Це буде вже третій виїзд. Перший був - Станиця Луганська (ділянка розведення №1 в районі смт Станиця Луганська Луганської області), другий - Золоте (ділянка розведення №2 в районі м. Золоте Луганської області) і тепер Петрівське-Богданівка", - сказав Завітневич.

За словами народного депутата, члени комітету ознайомляться з умовами життя військовослужбовців, які змінили місце дислокації після розведення сил.

"Сконцентруємо увагу на огляді військових споруд, подивимося, де живуть і харчуються військовослужбовці, тобто ми більше приділимо уваги умовам життя військовослужбовців", - сказав Завітневич, уточнивши, що ця ділянка розведення розташована "майже в полі".

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Він нагадав, що під час відвідування Золотого основна увага була сконцентрована на розмовах із людьми, зокрема і з місцевими жителями.

Глава комітету розповів, що члени комітету також збираються привітати військовослужбовців, які перебувають на цій ділянці, з Днем Збройних сил України, що відзначається 6 грудня. "Ми хочемо привітати наших військовослужбовців із наступаючим святом Збройних Сил України. Думали шостого грудня, але цього дня у нас пленарне засідання, сесійний тиждень, депутати будуть тут, тому вирішили їх привітати трохи заздалегідь", - сказав він.

Завітневич зазначив, що на всіх трьох ділянках у зоні розведення сил і засобів не спостерігаються порушення режиму припинення вогню.

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