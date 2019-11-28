Садовий подасть до суду на прокурорів, які ведуть його справу

Про це Садовий заявив в ефірі "Громадського", інформує Цензор.НЕТ.

"Я б узагалі вимагав, щоб люди в прокуратурі, які все шиють білими нитками, понесли покарання... І нехай вони розкажуть, хто це все замовив, тому що бюджет близько 300 млн грн недоотримав (тому що не запустили індустріальний парк. - Ред.). Мої юристи готують такий документ", - сказав він.

Мер Львова додав, що його захист також писатиме скаргу на дії прокурорів САП генеральному прокурору.

Напередодні Садовий уже заявляв, що оскаржуватиме рішення суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 1 млн 56 тис. 550 грн (44 тис. $).

Нагадаємо, 21 листопада представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) вручили Садовому повідомлення про підозру у зловживанні службовим становищем у справі продажу ділянки землі під індустріальний парк від 2015 року. "Під час розслідування встановлено і підтверджено висновками експертів і фахівців, що понад 23,49 га земель були продані за договором купівлі-продажу посадовими особами Львівської міськради в порушення вимог чинного законодавства за заниженою ціною як землі промисловості", - зазначено в повідомленні САП.

Також у прокуратурі встановили, що продана ділянка не належить місту Львову, а Рясне-Руське сільраді Яворівського району Львівської області як земля сільськогосподарського призначення.

За даними САП, чиновникам інкримінується злочин за ч.2 ст.28 ч.2 ст.364 (організація зловживання і зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Сам Садовий заявив: "У будь-якій цивілізованій країні світу моляться, залучають інвестора, а у нас б'ють".

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