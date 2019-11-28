Пробний перепис населення проведуть у грудні 2019 року в частині Києва та області

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Українські новини"

Пробний перепис не ставить завданням визначити кількість населення в обраних територіях. Його мета - перевірити на практиці переписний інструментарій, визначити методи перепису, організаційні моменти, оптимальні дати і механізми взаємодії органів статистики з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Під час пробного перепису в кожному приміщенні запишуть всіх громадян, які станом на 00:00 годин 1 грудня 2019 року проживали в ньому, включно з тимчасово проживаючими.

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З тих, які постійно проживають, запишуть також тимчасово відсутніх.

Громадянам, які підлягають перепису, пропонується взяти участь у ньому одним із трьох можливих способів:

1-10 грудня інтернет-раунд - самостійно заповнити переписний лист на спецсайті, проте потрібно мати електронний підпис;

або 14-23 грудня надати відповіді переписувачеві, який відвідає приміщення, і заповнити переписний лист на планшеті;

або 14-23 грудня прийти в переписний відділ чи інструкторську ділянку і дати відповіді на запитання переписного листа тимчасового переписного персоналу.

Контрольний обхід окремих приміщень буде 24-26 грудня. Пробний перепис населення в 2019 році - це підготовчий етап до проведення Всеукраїнського перепису населення в 2020 році.