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28.11.19 20:59

Пробний перепис населення проведуть у грудні 2019 року в частині Києва та області

Державна служба статистики проведе пробний перепис населення в частині Оболонського району Києва і в Пісківській об'єднаній територіальній громаді Бородянського району Київської області 1-26 грудня.

Пробний перепис населення проведуть у грудні 2019 року в частині Києва та області

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Українські новини"

Пробний перепис не ставить завданням визначити кількість населення в обраних територіях. Його мета - перевірити на практиці переписний інструментарій, визначити методи перепису, організаційні моменти, оптимальні дати і механізми взаємодії органів статистики з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Під час пробного перепису в кожному приміщенні запишуть всіх громадян, які станом на 00:00 годин 1 грудня 2019 року проживали в ньому, включно з тимчасово проживаючими.

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З тих, які постійно проживають, запишуть також тимчасово відсутніх.

Громадянам, які підлягають перепису, пропонується взяти участь у ньому одним із трьох можливих способів:

Контрольний обхід окремих приміщень буде 24-26 грудня. Пробний перепис населення в 2019 році - це підготовчий етап до проведення Всеукраїнського перепису населення в 2020 році.

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