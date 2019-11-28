"Укрзалізниця" впродовж наступного року побудує євроколію до Львова, - Кравцов

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

"За 3,5 години до Кракова і зі Львова в Європу швидкісними поїздами. Знаю, що про це говорять останні років 10. Але ми зробимо це за рік. Тобто через рік українці зможуть отримати пряме швидкісне сполучення з центру Львова до Кракова, Праги, Відня", - повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

Суміжну колію від кордону з Польщею побудують до станції Скнилів, розташованої у Львові. Від вокзалу станції "Львів" вона на відстані 5,5 км, від Міжнародного аеропорту "Львів" - 3 км і автостанції - 1 км.

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Кравцов уточнив, що станція Скнилів обрана для розвитку хаба, щоб уникнути перевантаження центральної залізничної станції "Львів", через яку йдуть практично всі внутрішньодержавні поїзди.

У загальному комплексі робіт необхідно укласти 69,8 км суміщеної колії 1435/1520 мм, побудувати 3,1 км колії 1435 мм, виконати на 58,2 км розширення майданчика землеполотна, провести комплексно-оздоровчий ремонт 9,5 км існуючої суміщеної колії і реконструкцію 8 станцій, виконати реконструкцію та модернізацію інфраструктури електропостачання, побудувати інфраструктуру вокзалу станції Скнилів колії 1435 мм.

Крім того, для комфорту пасажирів "Укрзалізниця" планує між Скниловом, аеропортом і центральним залізничним вокзалом міста запустити експрес.