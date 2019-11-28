Ексзаступник генпрокурора Голомша: Пашинського судять за самооборону в інтересах представників режиму Януковича

Про це заявив заслужений юрист України Микола Голомша в коментарі Цензор.НЕТ.
Голомша зазначив, що попереднє розслідування показало, що Сергій Пашинський діяв виключно в рамках необхідної самооборони.
Ексзаступник генпрокурора підкреслив: "Порушено принцип самооборони, виходить, бити пляшкою по голові людей законно, а стріляти у відповідь по нападнику - не можна. Ні про яку справедливість тут і мови бути не може".
"На основі всіх цих матеріалів було винесено постанову про закриття кримінального провадження", - сказав Голомша.
Юрист зазначив, що не було жодних правових підстав для поновлення вже закритої кримінальної справи і затримання Сергія Пашинського.
"Розуміючи, що деякі представники режиму Януковича дуже спритно працювали над тим, щоб сформувати думку, що Пашинський возив рушницю і нібито навіть стріляв на Майдані, вони поставили собі за мету сформувати образ якогось ворога", - сказав він.
Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.
Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу.
Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.
7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.
18 жовтня судді Апеляційного суду Києва залишили без змін рішення Печерського суду щодо Пашинського.