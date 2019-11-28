"Причин для мого звільнення немає. Я вимагаю звільнення Кравцова і Галущака", - ексзаступниця міністра інфраструктури Клітіна

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Клітін зазначила: "На жаль брифінгу не буде – я дуже захворіла, все це публічне цькування нелегко пережити. Але я прокоментую тут.

Причин для мого звільнення немає. Скандал, листування — це всього лише привід мене прибрати з посади.

Ну навіть якщо припустити — Міністр мене звільнив, бо Джокер написав що я хочу на його місце? Якщо Міністр вважає це листування правдою, то чому Галущак і Кравцов іще не звільнені? Бо як сказав Міністр Галущак "хароший апаратчік"?

Я вважаю що Менеджмент УЗ і Наглядову раду, що прикриває Кравцова як тільки може, потрібно гнати, скільки б іноземців там не сиділо!

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Так, на своїй посаді я заважала і чинила спротив непрозорим речам — таким як закриття мало діяльних станцій, заважала здати нишком в оренду залізничний вокзал Київ Пасажирський замість концесії, критикувала IPO УЗ — ну самі подумайте який адекватний інвестор буде купляти акції компанії перед реструктуризацією? Це просто спроба УЗ у майбутньому залишитись квазі монополією під назвою "холдинг" після реформи і дискримінувати приватних операторів.

Я наголошую, що УЗ має бути розділено на 3х НЕЗАЛЕЖНИХ операторів! Що створення холдингу, як хоче Кравцов — це зайві корупційні ризики й до речі мою позицію підтримує Світовий банк.

Тендер на локомотиви теж дуже мене турбує — я не розумію чому Міністр і менеджмент УЗ ведуть переговори тільки з китайськими виробниками, а наприклад компанія Alstom місяцями благає про зустріч з Міністром. Ще й Кравцов нахабно заявляє що — виграють китайці, бо ціна в них нижча. А скільки ми заплатимо потім за сервіс, чи за фінансові умови?

Зі свого боку я вимагаю звільнення Кравцова і Галущака! Чи Міністру забракне тут сміливості?"

Дивіться також: "Зовнішність - мій плюс. Я розумію, про що думає чоловік під час переговорів... Це дає мені якусь гнучкість... Можливість зайняти нестандартну позицію", - заступник міністра Клітіна. ВIДЕО

Нагадаємо, виключений із фракції "Слуга народу" нардеп Антон Поляков оприлюднив аудіозапис, на якому нібито нардепи від СН розповідають про те, як заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна отримала свою посаду. Разом з тим, правозахисники заявили, що Клітіна має подати позов щодо заяв про отримання нею посади заступниці міністра через ліжко.