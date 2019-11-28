"У нас в країні настільки сильна свобода слова, що її пора б трошки приглушити", - нардеп "СН" Василевська-Смаглюк. ВIДЕО

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Настоящее время", інформує Цензор.НЕТ.

"Мені здається, що у нас в країні настільки сильна свобода слова, що її пора б трошки приглушити, з поваги до інституту Президентства фільтрувати свою мову", - заявила Василевська-Смаглюк, коментуючи справу проти нардепки Федини та волонтерки Звіробій.

Ситуацію з дотриманням прав і свобод громадян в Україні Василевська-Смаглюк порівняла з російською.

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"Якби справді це відбувалося десь у Криму в нинішніх умовах або в Росії, то ця людину (волонтерку Марусю Звіробій. - Ред.) - не чекали б санкції суду для того, щоб провести там обшук, її би просто посадили у в'язницю без суду і слідства", - сказала вона.

Ольга Василевська-Смаглюк - колишня журналістка. Працювала в газеті "День" і на каналі "1 + 1". Обрана депутаткою від мажоритарного округу №96 у Київській області.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у вівторок, 26 листопада слідчі ДБР направили в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру в погрозі вбивством щодо президента України народному депутату і громадянці.

Йдеться про висловлювання нардепки Софії Федини та волонтерки Марусі Звіробій.

27 жовтня вони під час спільної трансляції у соцмережах, присвяченій візиту президента Володимира Зеленського в Золоте Луганської області, висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху. "Хтось думає, що він безсмертний", - сказала тоді Федина про Зеленського.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після цього заявив, що такі висловлювання "не наближають нас до єднання в суспільстві і завершення війни". А заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після цього пообіцяв, що політсила звернеться до правоохоронних органів.

Сама Федина каже, що критики звернули увагу тільки на форму, але не на зміст її слів. "І так, я підкреслю ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на власній шкурі відчув усі прильоти", - заявила вона.

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підтвердив відкриття провадження через висловлювання нардепки Федини на адресу Зеленського.