Місцева влада польського Перемишля скасували назву вулиці на честь українського єпископа УГКЦ Коциловського - посольство назвало це рішення "поспішним"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці посольства України в Польщі в фейсбуці.

"Поспішне і необачне рішення міської ради в Перемишлі про скасування назви вулиці блаженного греко-католицького єпископа Коциловського. Маніпулювання авторів резолюції аргументами, вирваними з контексту, небажання почути польських громадян української національності цього разу, на жаль, перемогли", - йдеться в повідомленні.

У посольстві назвали рішення влади Перемишля посяганням на добре ім'я єпископа Коциловського.

Йосафат Коциловський - єпископ Перемишльської єпархії УГКЦ (1917-1947), церковний і громадський діяч, доктор філософії і теології, професор богослов'я. У 2001 році був беатифікований Католицькою церквою і визнаний мучеником.

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