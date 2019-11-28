Вона намагається виборювати своє право на прийняття рішень, - глава Нацслужби здоров'я Петренко, який подав у відставку, про міністра Скалецьку

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку глава Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Олег Петренко висловив в інтерв'ю LB.ua.

Його запитали, наскільки, на його думку, Скалецька - самостійна фігура.

"Мені здається, що вона намагається виборювати своє право на прийняття рішень. Але в мене не завжди є повна впевненість, що це її дискретні рішення. Лідерство міністра сьогодні, на мій погляд, досить хаотичне. Було очевидно, що не можна брати на себе відповідальність за цілу галузь, не готуючись до цього і не маючи команди, приймати запропоновану команду, а потім починати її змінювати", – сказав Петренко.

За його словами, в ситуації з імплементацією реформи охорони здоров'я "міністерство схоже на мурашник - всі кудись біжать з якимись паперами, але насправді суть підмінена лозунгами і пустими балачками".

Петренко очолює Нацслужби здоров'я з березня 2018 року. Служба була створена в рамках медичної реформи, що проводилася колишньою виконуючою обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляною Супрун.

25 листопада 2019 року Петренко повідомив про намір звільнитися за власним бажанням. Він пояснив своє бажання "дуже різними фундаментальними цінностями з командою, яка зараз працює над трансформацією системи охорони здоров'я".

Скалецька повідомила, що підпише його заяву про відставку.

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