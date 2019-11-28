"Народжені Майданом. Загартовані війною", - "Правий сектор" відзначає шосту річницю створення

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав командир окремої штурмової роти ДУК "Правий сектор" Дмитро Коцюбайло (Да Вінчі).

Він зазначив: "Народжені Майданом. Загартовані війною. Вільні патріоти своєї країни.

Коли почався Майдан і я прийшов до лав руху "Правого Сектору", я пообіцяв собі, що стоятиму до Перемоги Майдану.

Коли почалася війна на сході України, я пообіцяв собі, що стоятиму в лавах "Правого Сектору" до Перемоги над російським загарбником.

Сьогодні рівно 6 років від створення руху "Правий Сектор".

За ці роки змінилося чимало: тактика ведення війни та звільнені території, бійці та командири, але єдине, що лишається незмінним- це бажання стояти до самої Перемоги під прапором "Правого Сектору".

Уже шість років ми перші йдемо у бій під нашим знаменом та стоїмо на захисті найціннішого- Батьківщини, її свободи та незалежності.

Наша мета: вільна Україна.

Ми боролися і будемо боротися й надалі за кожен клаптик рідної землі, за кожного українця, за наше майбутнє.

Війна триває і перемога буде за нами! Слава нації!"

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