Не треба вигадувати велосипед, потрібно жити за правилами, - Вітренко заявив, що "Нафтогаз" і "Газпром" можуть підписати договір про транзит газу

Як передає Цензор.НЕТ, про це виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив "Німецькій хвилі" в інтерв'ю, яке вийшло 27 листопада.

"Можна (встигнути вирішити питання), тому що нам не потрібно вигадувати велосипед. Все, що потрібно зробити, - прийти і за сформованими європейськими правилами забронювати потужності в України. Для цього є всі сформовані законодавчі умови. Не треба вигадувати нічого нового, просто жити за правилами", - сказав він.

Вітренко вважає, що "газ став заручником політики".

"Ми розуміємо, що рішення обійти Україну за допомогою будівництва "Північного потоку - 2" і "Турецького потоку" - це політичне, а не економічне рішення. І весь газовий сектор, і навіть ті ж "Нафтогаз" і "Газпром" страждають від того, що це питання занадто заполітизоване", - зазначив топ-менеджер "Нафтогазу".

10-річний контракт між Україною і Росією про постачання і транзит газу закінчується 31 грудня 2019 року. З осені 2015-го Україна не імпортує природний газ за контрактом із "Газпромом", закуповуючи газ на своєму західному кордоні.