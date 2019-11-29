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29.11.19 08:41

Ліга Європи: "Динамо" на виїзді програло шведському "Мальме" з рахунком 3:4

У п'ятому турі групового етапу Ліги Європи київське "Динамо" на виїзді програло шведському "Мальме" з рахунком 3:4.

Ліга Європи: "Динамо" на виїзді програло шведському "Мальме" з рахунком 3:4

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У господарів відзначилися Бенгтссон (2 хвилина), Розенберг (48 і 96) і Ракіп (57). За "Динамо" забили Миколенко (18 хвилина), Циганков (39) і Вербич (77).

На 65 хвилині у "Динамо" було видалено Сидорчука.

Інший поєдинок групи В між швейцарським "Лугано" і данським "Копенгагеном" завершився з рахунком 0:1.

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Таким чином, турнірне становище після 5 турів: "Копенгаген" - 9 очок, "Мальме" - 8, "Динамо" - 6, "Лугано" - 2.

В останньому турі 12 грудня "Динамо" зіграє з "Лугано" в Києві.

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