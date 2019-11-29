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29.11.19 07:57

Міськрада Чернівців заборонила гастролі цирків, які використовують тварин

У Чернівцях заборонили розміщення пересувних цирків-шапіто з тваринами, рішення ухвалили на засіданні міської ради в четвер, 28 листопада.

Міськрада Чернівців заборонила гастролі цирків, які використовують тварин

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"За" проголосували 22 депутати міськради.

Згідно з документом, міська влада припинить надавати дозволи на проведення гастролей і розміщення пересувних цирків-шапіто з тваринами на території міста Чернівці.

Міністерство культури і спорту заявило, що заборона на використання тварин у цирку по всій країні може бути введена в 2021 році. Йдеться і про стаціонарні цирки.

Зараз 7 стаціонарних цирків працюють у Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі та Львові.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві заборонили пересувні цирки з тваринами

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