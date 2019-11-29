Міськрада Чернівців заборонила гастролі цирків, які використовують тварин

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"За" проголосували 22 депутати міськради.

Згідно з документом, міська влада припинить надавати дозволи на проведення гастролей і розміщення пересувних цирків-шапіто з тваринами на території міста Чернівці.

Міністерство культури і спорту заявило, що заборона на використання тварин у цирку по всій країні може бути введена в 2021 році. Йдеться і про стаціонарні цирки.

Зараз 7 стаціонарних цирків працюють у Києві, Одесі, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі та Львові.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві заборонили пересувні цирки з тваринами