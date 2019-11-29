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29.11.19 08:14

Сина Байдена взяли на роботу в Burisma через батька, але він цим не користувався, - Кваснєвський

Експрезидент Польщі Олександр Кваснєвський, який є одним із членів наглядової ради української газодобувної компанії Burisma, заявив, що Гантера Байдена взяли туди на роботу через батька, оскільки так працює світ бізнесу. Водночас Гантер Байден був активним членом наглядової ради і ніколи не використовував ім'я свого батька в роботі.

Сина Байдена взяли на роботу в Burisma через батька, але він цим не користувався, - Кваснєвський

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кваснєвський сказав в інтерв'ю інформаційному агентству Associated Press.

"Я розумію, що мене просять приєднатися до певного проєкту не просто тому, що я такий хороший, а тому, що я Кваснєвський і є колишнім президентом Польщі. І все це взаємопов'язано. Якщо в тебе немає імені - ти ніхто. Бути Байденом - не погано. Це хороше ім'я", - сказав Кваснєвський.

Експрезидент Польщі також зазначив, що Гантер Байден ніколи не користувався посадою свого батька - ексвіцепрезидента США за президентства Барака Обами - у своїй роботі і навіть не згадував його. Натомість Гантер привніс американський погляд і практики в діяльність компанії, яка займається газовидобуванням - сферою, де США є світовим лідером.

Кваснєвський також згадав, що після обрання кандидатури Гантера Байдена він мав з ним коротку телефонну розмову, в якій сказав, що одне із завдань Burisma - позбавлення України енергетичної залежності від Росії. Зараз компанія виробляє 25-30% газу на українському ринку і, за словами експрезидента, по-справжньому стає менш залежною від РФ.

Компанія Burisma, якою володіє колишній міністр екології Микола Злочевський, нині перебуває в центрі розслідування у справі імпічменту президента США Дональда Трампа. За твердженням демократів, той в обмін на розморожування американської військової допомоги вимагав від України провести розслідування проти Burisma, членом наглядової ради якої з 2014 по 2019 рік був син Джозефа Байдена - імовірного політичного опонента Трампа на майбутніх президентських виборах 2020 року.

Burisma - одна з найбільших приватних газодобувних компаній в Україні, президент і засновник якої - Микола Злочевський, ексміністр екології часів президентства Віктора Януковича. Ліцензії на розробку газових родовищ фірмам Злочевського, зокрема Burismа, погодило міністерство, яке він сам і очолював. У 2014-му Злочевський покинув Україну, компанію підозрювали в ухилянні від податків, відмиванні грошей і розкраданні державних ресурсів. У 2018 році в Burisma повідомили, що судові справи проти компанії завершені. Генеральна прокуратура України дійсно закрила справу про ухилення від податків, справу з відмивання коштів було програно Злочевському в Лондонському суді. А справу про розкрадання державних ресурсів - фактично видача ліцензії самому собі - було передано в НАБУ, яке продовжує розслідування.

Попри ці справи, компанія не припиняла діяльність, у 2014 році при Burismа створили раду директорів, до якої увійшов, зокрема Гантер Байден. Він був у раді директорів до 2019 року. Офіційно у справах щодо Burismа він не фігурував.

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