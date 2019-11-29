Сина Байдена взяли на роботу в Burisma через батька, але він цим не користувався, - Кваснєвський

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кваснєвський сказав в інтерв'ю інформаційному агентству Associated Press.

"Я розумію, що мене просять приєднатися до певного проєкту не просто тому, що я такий хороший, а тому, що я Кваснєвський і є колишнім президентом Польщі. І все це взаємопов'язано. Якщо в тебе немає імені - ти ніхто. Бути Байденом - не погано. Це хороше ім'я", - сказав Кваснєвський.

Експрезидент Польщі також зазначив, що Гантер Байден ніколи не користувався посадою свого батька - ексвіцепрезидента США за президентства Барака Обами - у своїй роботі і навіть не згадував його. Натомість Гантер привніс американський погляд і практики в діяльність компанії, яка займається газовидобуванням - сферою, де США є світовим лідером.

Кваснєвський також згадав, що після обрання кандидатури Гантера Байдена він мав з ним коротку телефонну розмову, в якій сказав, що одне із завдань Burisma - позбавлення України енергетичної залежності від Росії. Зараз компанія виробляє 25-30% газу на українському ринку і, за словами експрезидента, по-справжньому стає менш залежною від РФ.

Компанія Burisma, якою володіє колишній міністр екології Микола Злочевський, нині перебуває в центрі розслідування у справі імпічменту президента США Дональда Трампа. За твердженням демократів, той в обмін на розморожування американської військової допомоги вимагав від України провести розслідування проти Burisma, членом наглядової ради якої з 2014 по 2019 рік був син Джозефа Байдена - імовірного політичного опонента Трампа на майбутніх президентських виборах 2020 року.

Burisma - одна з найбільших приватних газодобувних компаній в Україні, президент і засновник якої - Микола Злочевський, ексміністр екології часів президентства Віктора Януковича. Ліцензії на розробку газових родовищ фірмам Злочевського, зокрема Burismа, погодило міністерство, яке він сам і очолював. У 2014-му Злочевський покинув Україну, компанію підозрювали в ухилянні від податків, відмиванні грошей і розкраданні державних ресурсів. У 2018 році в Burisma повідомили, що судові справи проти компанії завершені. Генеральна прокуратура України дійсно закрила справу про ухилення від податків, справу з відмивання коштів було програно Злочевському в Лондонському суді. А справу про розкрадання державних ресурсів - фактично видача ліцензії самому собі - було передано в НАБУ, яке продовжує розслідування.

Попри ці справи, компанія не припиняла діяльність, у 2014 році при Burismа створили раду директорів, до якої увійшов, зокрема Гантер Байден. Він був у раді директорів до 2019 року. Офіційно у справах щодо Burismа він не фігурував.