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29.11.19 08:02

Мін'юст анонсував створення приватних СІЗО

Міністерство юстиції у зв'язку з недостатнім фінансуванням пенітенціарної системи планує масове закриття в'язниць і скорочення персоналу, а також створення приватних СІЗО.

Мін'юст анонсував створення приватних СІЗО

Про це міністр юстиції Денис Малюська заявив під час презентації планів міністерства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

За словами міністра, в пенітенціарній системі накопичилося багато проблем: тих, хто перебуває у в'язниці, зовсім не готують до повернення в суспільство. Крім того, величезною проблемою системи є корупція.

Крім цього, Малюська акцентував увагу ще на трьох важливих цілях – доступі ув’язнених до освіти і корекційних програм, збільшення фінансування на медицину, харчування і побут і збільшення заробітної плати працівників.

"На жаль, у сьогоднішньому бюджеті ми не змогли отримати збільшення фінансування пенітенціарної системи, тому єдиним виходом для того, щоб досягти цих цілей, буде масове закриття в’язниць і скорочення кількості персоналу там, де в’язниці не заповнені. Іншого виходу ми не маємо", - сказав очільник відомства.

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