Мін'юст анонсував створення приватних СІЗО

Про це міністр юстиції Денис Малюська заявив під час презентації планів міністерства, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

За словами міністра, в пенітенціарній системі накопичилося багато проблем: тих, хто перебуває у в'язниці, зовсім не готують до повернення в суспільство. Крім того, величезною проблемою системи є корупція.

Крім цього, Малюська акцентував увагу ще на трьох важливих цілях – доступі ув’язнених до освіти і корекційних програм, збільшення фінансування на медицину, харчування і побут і збільшення заробітної плати працівників.

"На жаль, у сьогоднішньому бюджеті ми не змогли отримати збільшення фінансування пенітенціарної системи, тому єдиним виходом для того, щоб досягти цих цілей, буде масове закриття в’язниць і скорочення кількості персоналу там, де в’язниці не заповнені. Іншого виходу ми не маємо", - сказав очільник відомства.

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