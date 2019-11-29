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29.11.19 08:59

"У нас немає достовірних даних про кількість ув'язнених", - Мін'юст розробляє програмне забезпечення для обліку засуджених

Міністерство юстиції розробляє спеціальне програмне забезпечення для електронного обліку осіб, які перебувають у пенітенціарних установах, і прогнозування ризиків, пов'язаних з ними.

"У нас немає достовірних даних про кількість ув'язнених", - Мін'юст розробляє програмне забезпечення для обліку засуджених

Про це на презентації To do list Міністерства юстиції заявив глава відомства Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас немає жодних достовірних даних про кількість ув'язнених у пенітенціарних установах України. Ми приблизно розуміємо, що це понад 50 тисяч - можливо 55, можливо 53, плюс-мінус кілька тисяч. Ми не можемо це адмініструвати, ми не розуміємо, що відбувається з людьми по всіх установах, у нас немає обліку. За ці кілька місяців ми запустили розробку спеціального програмного забезпечення, на якому буде працювати кожна пенітенціарна установа, де будуть обліковуватися особи, які там перебувають", - розповів міністр.

Він додав, що це програмне забезпечення дасть змогу не тільки обліковувати ув'язнених осіб, а й мати інформацію про всі ризики, пов'язані з ними.

У цьому контексті Малюська наголосив, що однією з цілей Мін'юсту є зменшення кількості рецидивів.

На його переконання, після запуску електронного обліку ув'язнених можна буде "хоча б приблизно уявляти, що відбувається в пенітенціарних установах, хто де перебуває, хто куди переміщується - і що з такою особою відбуватиметься далі".

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