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29.11.19 07:34

Ворог за добу дев'ять разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

28 листопада збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

Ворог за добу дев'ять разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а також з великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:

- неподалік Новолуганського і Шумів - з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- поблизу Троїцького - зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- біля Майорська - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Також повідомляється, що 5 ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

- неподалік Новотроїцького - з ручних протитанкових гранатометів;
- поблизу Березового - зі стрілецької зброї;
- біля Красногорівки - з СПГ і великокаліберних кулеметів;
- у районі Мар'їнки - з РПГ, підствольних гранатометів і стрілецької зброї;
- поблизу Водяного, що на Приазов'ї - зі станкових протитанкових гранатометів.

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"Учора, 28 листопада, втрат унаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат немає.

Ворог за добу девять разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС 01

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