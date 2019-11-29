Ворог за добу дев'ять разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із гранатометів різних систем і стрілецької зброї, а також з великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:

- неподалік Новолуганського і Шумів - з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- поблизу Троїцького - зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

- біля Майорська - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Також повідомляється, що 5 ворожих обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

- неподалік Новотроїцького - з ручних протитанкових гранатометів;

- поблизу Березового - зі стрілецької зброї;

- біля Красногорівки - з СПГ і великокаліберних кулеметів;

- у районі Мар'їнки - з РПГ, підствольних гранатометів і стрілецької зброї;

- поблизу Водяного, що на Приазов'ї - зі станкових протитанкових гранатометів.

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"Учора, 28 листопада, втрат унаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат немає.