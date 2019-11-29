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29.11.19 07:53

Громадянку Австрії, яка закликала Путіна ввести війська, ув’язнили на 14 років. ВIДЕО

В Австрії засудили до 14 років позбавлення волі 42-річну громадянку Моніку Унгер, яка створила радикальну організацію під назвою Staatenbund. Вона намагалася "наказати" австрійській армії повалити чинну владу, а також просила військової допомоги у президента РФ Володимира Путіна.

Громадянку Австрії, яка закликала Путіна ввести війська, ув’язнили на 14 років. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Як уточнюється, Моніку Унгер засудили за участь у радикальній організації, яка намагалася ініціювати повалення державного ладу, а не за заклик до президента Росії Володимира Путіна.

Під час оголошення вироку суд у південному місті Грац зазначив, що суворе покарання виправдане чітким сигналом - "антидержавна діяльність нетерпима".

Унгер постала перед судом разом із 13 іншими членами руху, які були заарештовані у квітні 2017 року за участю понад 450 поліцейських.

Другого заступника Унгер, 71-річного ексспівробітника поліції, також визнали винним у держзраді і засудили до 10 років в'язниці.

12 інших членів були визнані винними у "створенні антидержавної організації" і ув'язнені на термін до 3 років.

Організація Staatenbund була створена у 2015 році і видала окремим членам "дипломатичні паспорти", а також власні номерні знаки.

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Організація заборонила членам платити податки уряду Австрії і зібрала майже 40 000 євро зборів у свій власний "реєстр землі".

Унгер зізналася, що намагалася організувати "затримання" і "суд" над чинними посадовцями, суддями і банківськими службовцями, щоб замінити їх власною адміністрацією.

На думку Унгер, вона була "жертвою репресивної системи".

Нагадаємо, у листопаді минулого року в Австрії затримали колишнього полковника збройних сил Австрії за підозрою в 20-річному шпигунстві на користь Росії. Глава МЗС Австрії Карін Кнайсль скасувала свою планову поїздку до Росії у зв'язку з повідомленнями про те, що відставний австрійський військовий міг шпигувати на користь Росії упродовж 20 років.

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