"Ганьба вам!" - у МЗС Польщі нагадали Apple, що Крим - це Україна

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Громадське".
"Дозвольте мені приєднатись до України, висловлюючи розчарування діями Apple. А саме нещодавнього позначення Криму як частини Росії. Нагадаю один очевидний факт: це не так. Ганьба вам, Apple!", - написав Пшедач у соцмережі.
Як повідомлялося, раніше з подібною заявою виступив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.
Раніше стало відомо, що компанія Apple відреагувала на російські вимоги і почала позначати Крим частиною Росії у своїх додатках для користувачів на території РФ. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко висловив обурення такими нововведеннями.