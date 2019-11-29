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29.11.19 08:54

"Ганьба вам!" - у МЗС Польщі нагадали Apple, що Крим - це Україна

Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшедач нагадав Apple, що Крим є українською територією, а також висловив розчарування тим, що в американській компанії про це не знають.

"Ганьба вам!" - у МЗС Польщі нагадали Apple, що Крим - це Україна

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Громадське".

"Дозвольте мені приєднатись до України, висловлюючи розчарування діями Apple. А саме нещодавнього позначення Криму як частини Росії. Нагадаю один очевидний факт: це не так. Ганьба вам, Apple!", - написав Пшедач у соцмережі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство України в США звернулося до керівництва Apple і в Держдеп через позначення Криму як території РФ

Як повідомлялося, раніше з подібною заявою виступив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

Раніше стало відомо, що компанія Apple відреагувала на російські вимоги і почала позначати Крим частиною Росії у своїх додатках для користувачів на території РФ. Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко висловив обурення такими нововведеннями.

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