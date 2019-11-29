"Газпром" дуже чітко сказав, що з 1 січня фактично перекриє вентиль, - Вітренко про транзит російського газу

Про це виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив "Німецькій хвилі", передає Цензор.НЕТ.

"У листі, який надіслав "Газпром" "Нафтогазу", чорним по білому написано, що 1 січня о 10.00 за московським часом у "Газпрому" не буде підстав на те, щоб газ надходив у сторону України. Так що йдеться ... про те, що "Газпром" дуже чітко сказав, що фактично перекриє вентиль", - сказав він.

За словами Вітренко, зазначення дати можливого відключення "читається як або залякування, або повідомлення про якийсь план".

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