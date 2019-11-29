Вплив Коломойського на ситуацію в Україні значно зменшився, - Данилюк

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це Данилюк заявив на дискусії "Україна після виборів: куди прямує Президент Зеленський", яка відбулася в Берліні.

"Моє чітке переконання, що вплив Коломойського - не на Зеленського, а на ситуацію в країні, я так на це дивлюся - значно зменшився. Я це бачу", - заявив Данилюк.

На його переконання, численні інтерв'ю та коментарі олігарха підтверджують, що він втрачає вплив - і "цей процес буде тільки посилюватися".

Водночас екссекретар РНБО визнав, що події навколо ПриватБанку у вересні вплинули на його рішення покинути команду Зеленського.

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У зв'язку з цим Данилюк нагадав, що саме його підпис стоїть під документами, які перевели ПриватБанк у державну власність.