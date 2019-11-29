Немає жодних підстав тримати Пашинського за ґратами, ця справа політична, - колишній слідчий у справі

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив колишній прокурор Генеральної прокуратури, який розслідував цю справу, Віталій Мартиненко в ефірі телеканалу "Прямий".

Коментуючи запобіжний захід Пашинському у вигляді тримання під вартою, він зазначив, що народний депутат завжди прибував на всі виклики.

"Під час слідства Пашинський не порушував норм кримінально-процесуального кодексу і брав участь у всіх слідчих діях", - повідомив він.

"Натомість інша сторона зі своїм адвокатом намагалися порушувати норми КПК та ігнорувати виклики", - додав ексспівробітник ГПУ.

Мартиненко також наголосив, що для затримання особи існує вичерпний перелік підстав, і Пашинський не підпадає під жодну з них.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексзаступник генпрокурора Голомша: Пашинського судять за самооборону в інтересах представників режиму Януковича

"Суд під час розгляду справи про обрання запобіжного заходу має звернути на це увагу, але чомусь не зробив цього, порушивши норми закону", - сказав він.

Слідчий зазначив, що на сьогодні працівники Державного бюро розслідувань не встановили жодних фактів, які б свідчили про те, що Пашинський перевищив межі необхідної самооборони.

"Слідством була встановлена ​​правомірність застосування зброї Пашинським під час інциденту 31 грудня 2016 року", - наголосив Мартиненко.

Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турчинов, Парубій, Сюмар та деякі інші колишні і чинні нардепи хочуть взяти Пашинського на поруки

Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу. У той же час в Нацполіції повідомляють, що із місця подій було вилучено дві гільзи.

Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.

7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.

18 жовтня судді Апеляційного суду Києва залишили без змін рішення Печерського суду щодо Пашинського.