Немає жодних підстав тримати Пашинського за ґратами, ця справа політична, - колишній слідчий у справі

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив колишній прокурор Генеральної прокуратури, який розслідував цю справу, Віталій Мартиненко в ефірі телеканалу "Прямий".
Коментуючи запобіжний захід Пашинському у вигляді тримання під вартою, він зазначив, що народний депутат завжди прибував на всі виклики.
"Під час слідства Пашинський не порушував норм кримінально-процесуального кодексу і брав участь у всіх слідчих діях", - повідомив він.
"Натомість інша сторона зі своїм адвокатом намагалися порушувати норми КПК та ігнорувати виклики", - додав ексспівробітник ГПУ.
Мартиненко також наголосив, що для затримання особи існує вичерпний перелік підстав, і Пашинський не підпадає під жодну з них.
"Суд під час розгляду справи про обрання запобіжного заходу має звернути на це увагу, але чомусь не зробив цього, порушивши норми закону", - сказав він.
Слідчий зазначив, що на сьогодні працівники Державного бюро розслідувань не встановили жодних фактів, які б свідчили про те, що Пашинський перевищив межі необхідної самооборони.
"Слідством була встановлена правомірність застосування зброї Пашинським під час інциденту 31 грудня 2016 року", - наголосив Мартиненко.
Нагадаємо, що ввечері 31 грудня 2016 року на дорозі під Києвом виник інцидент між нардепом Пашинським і В'ячеславом Хімікусом, який образив дружину нардепа і завдав йому удару пляшкою по голові. За словами Пашинського, він намагався зупинити нападника, здійснивши попереджувальний постріл у повітря, коли це не подіяло, застосував зброю, поранивши нападника в ногу.
Водночас, другий учасник інциденту В'ячеслав Хімікус, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності за хуліганство та побиття, стверджує, що Пашинський не робив попереджувального пострілу перед тим, як застосувати зброю, як заявляє, а відразу вистрілив йому в ногу. У той же час в Нацполіції повідомляють, що із місця подій було вилучено дві гільзи.
Постанову про закриття кримінального провадження у зв'язку з відсутністю в діях Сергія Пашинського і В'ячеслава Хімікуса складу кримінальних правопорушень було прийнято Генпрокуратурою 26 липня 2017 року.
7 жовтня Пашинського заарештували на два місяці без можливості застави.
18 жовтня судді Апеляційного суду Києва залишили без змін рішення Печерського суду щодо Пашинського.