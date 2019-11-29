Росія - реальна загроза для НАТО. Вона тестує нашу рішучість, використовуючи Україну, - глава Міноборони Британії Воллес

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, так вважає глава Міноборони Британії Бен Воллес, який виступив учора на дебатах в Королівському Об'єднаному інституті оборонних досліджень (RUSI) в Лондоні.

"Росія крок за кроком і міліметр за міліметром перевіряє нашу рішучість, наприклад, використовуючи Україну для цього: там вона застосовує гібридний спосіб ведення війни", - сказав британський міністр.

За його словами, там, де чиняться спроби Росії, "ми повинні разом взяти це під контроль і дати рішучу відсіч".

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 7 листопада президент Франції Емманюель Макрон в інтерв’ю The Economist заявив, що Європа більше не може покладатися на захист США як союзника по НАТО. Крім того, за його словами, Європа має почати думати про себе як про "геополітичну силу", оскільки Північноатлантичний альянс нині перебуває "в комі".

28 листопада, після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Парижі, Макрон заявив, що не вважає Росію ворогом і закликав НАТО до більш тісної взаємодії з РФ.

Раніше президент Франції неодноразово заявляв, що пріоритетом для Франції є будівництво єдиної європейської оборони за співпраці з НАТО.