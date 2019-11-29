Українська делегація зірвала виступ "представника Криму" на форумі ООН у Женеві, Росія обурена

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Газета.ру.

За словами депутата Держдуми РФ Руслана Бальбека, коли він представляв свою доповідь, "деякі люди дозволяли собі кричати, стукати ногами, бити кулаками по столу".

"Неможливо повірити, що подібні варварські витівки можливі в центрі старої Європи - Женеві, яка є містом підписання великих гуманітарних конвенцій", - сказав він.

Він заявив, що на заході представники сусідньої держави продемонстрували "дикість і презирство" до цінностей демократії, головна з яких - свобода висловлювань.

Також він розкритикував і організацію форуму. Він переконаний, що секретаріат і голова порушили процедуру проведення засідання.

"Вони не спромоглися подивитися, що я член офіційної делегації Росії, про що секретаріат Форуму був повідомлений заздалегідь", - обурився Бальбек.

Російський політик висловив сподівання, що організатори форуму усвідомлюють свої помилки, і очікує вибачень перед Росією.

Нагадаємо, раніше постійне представництво України в Женеві направило в ООН ноту у зв'язку з участю так званих "представників" окупованого Криму у Форумі з питань меншин.

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