Дубілет анонсував електронний сервіс, який замінить паперові квитанції. Запуск планується протягом 1-3 місяців

Про це написав на своїй сторінці у Facebook міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет, передає Цензор.НЕТ.

"Ми плануємо запустити сервіс, який дозволить позбавитись такого явища, коли чиновники вимагають від громадян квитанцію про оплату (часто ще й з мокрою печаткою).

Що б ви не оплачували (паспорт, аліменти, мита тощо), ви майже завжди не зможете зробити платіж просто з мобільного додатку або інтернет-банку. Потрібно або платити в місцевих касах чи кіосках, або отримувати у банківському відділенні квитанцію, або, у кращому випадку, роздруковувати квитанцію на домашньому принтері", - написав він.

За словами міністра, сервіс буде дуже простий: "Колись давно ми запускали сервіс pb.ua/check, на якому можна перевірити квитанцію Привату за її номером. Новий сервіс буде працювати за схожим чином, але для всіх банків".

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"Ми створимо веб-сторінку (наприклад, check.gov.ua), до якої через просте і надійне API зможуть підключитися будь-які українські банки. Користувач заходить на сторінку, вводить номер квитанції - і бачить її на екрані. Якщо потрібно, можна скачати її з накладеним ЕЦП", - повідомив Дубілет.

Таким чином, зазначає міністр, громадяни зможуть зробити платіж з Приват24, monobank або іншого банку, отримати номер квитанції і відразу показати його чиновнику.

"Звісно, мало буде створити цей сервіс. Після цього треба навчити чиновників їм користуватись. Ми приймемо постанову, якою зобов'яжемо все держоргани переглянути свої процедури та не вимагати паперові квитанції. Також ми маємо прописати вимоги до генерації номерів цих квитанцій, щоб їх не можна було підбирати перебором... Але то техніка.

До речі, цей сервіс знадобиться і приватному бізнесу. Бо ж часто квитанції просять не тільки чиновники. З огляду на те, що сам сервіс відносно простий, а регулювання відбувається на рівні Кабміну, а не Парламенту, я розраховую, що ми його запустимо протягом 1-3 місяців", - додав він.