ОБСЄ може взяти на себе функцію доставки пенсій на окуповані території, - глава Донецької ОблВЦА Кириленко

"Це опрацьовується. Для цього потрібні зміни в законодавстві. Зараз законодавство діє так, що людина має бути особисто ідентифікована", - сказав Кириленко в ефірі виїзної студії Українського радіо на форумі "Ефективне місцеве самоврядування як запорука демократичної і правової держави" в Краматорську, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що на підконтрольній Україні території Донецької області працюють мобільні центри виплат. "Є чіткий порядок, у якому випадку людина може отримувати пенсійне забезпечення - перетин лінії розмежування, підтвердження паспортних даних, особу ідентифіковано - виплати здійснюються. Є проблематика, яку неодноразово озвучували - це як бути з отриманням пенсій тими особами, які дійсно фізично не можуть перетнути. Ці питання порушувалися", - сказав глава Донецької обладміністрації.

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"Були пропозиції від облдержадміністрацій, залучення фахівців ОБСЄ, що підтверджують документально, що ті особи, які не можуть за фізичними можливостями перетинати лінію розмежування, але вони дійсно є, вони мають право на отримання пенсійного забезпечення, щоб нам міжнародні організації допомагали документально отримувати на тих територіях документи і передавати їх в органи Пенсійного фонду", - додав Кириленко.

Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №2083-д, який покликаний врегулювати питання виплати пенсій особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Законопроєкт №2083-д передбачає надання людям, які жили на тимчасово окупованих територіях і не могли платити страхові внески, права докупити стаж без застосування санкцій. У разі втрати документів надається можливість розраховувати пенсію на підставі інформації з реєстру застрахованих осіб. Законопроєкт також скасовує обов'язкову реєстрацію пенсіонерів як тимчасово переміщених осіб для отримання пенсій, і передбачає виплату заборгованості з пенсій без терміну давності (нині діє ліміт - 3 роки).