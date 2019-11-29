Наступного року почне працювати принцип "гроші ходять за школярем", - Гончарук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Освіта.ua", про це, коментуючи рішення уряду про спрямування коштів на ліквідацію заборгованості із зарплат вчителям, сказав прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Ситуацію, коли через неефективний розподіл державних субвенцій місцевою владою вчителі та лікарі не отримують заробітну плату, вважаю неприйнятною. Тому в 2020 році почне працювати принцип "гроші ходять за школярем". Це означає, що кількість учнів у школах буде враховуватися при розрахунку зарплати вчителів", - сказав Олексій Гончарук.

Також він зазначив, що після застосування принципу "гроші ходять за школярем" не виникатимуть ситуації, коли розраховується менше, ніж насправді кількість учнів, а вчитель недоотримує чесно зароблені гроші.

Нагадаємо, раніше Гончарук заявив, що системні затримки зарплат вчителям і лікарям протягом усіх років незалежності України відбувалися внаслідок неефективного розподілу державних субвенцій місцевою владою.

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