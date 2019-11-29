Фраза про те, що в Україні "пора б трошки приглушити" свободу слова, вирвана з контексту, - нардепка СН Василевська-Смаглюк

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила на своїй сторінці в мережі Facebook.
"Спочатку ведуча запитує про Марічку Звіробій, потім про людину, яка порвала портрет Порошенка, потім про Олександра Дубінського і його висловлювання, потім отримує мою відповідь, що у нас занадто сильна свобода слова і пора б почати фільтрувати своє мовлення тим, хто таке допускає.
Вирізає останню фразу без контексту, відправляє на ютуб. Розумничка, good job, well done", - йдеться в повідомленні.
За словами нардепки, вона 15 років у журналістиці показувала, якій владі не місце в Україні: корупційній і цинічній.
"Але, виявилося, достатньо пригрозити президенту фізичною розправою - і це стане нормою речей, свободою слова", - підсумувала Василевська-Смаглюк.
Нагадаємо, раніше депутатка від "Слуги народу", колишня журналістка Ольга Василевська-Смаглюк, виступила за обмеження свободи слова "з поваги до інституту Президентства".