Місцеві вибори відбудуться за мажоритарною системою, - нардеп від СН Безгін

Місцеві вибори в Україні відбудуться лише після проведення адміністративно-територіальної реформи і відбудуться за мажоритарною системою. Про це на форумі "Ефективне місцеве самоврядування як запорука демократичної і правової держави" в Краматорську заявив голова підкомітету Верховної Ради з питань адміністративно-територіального устрою Віталій Безгін (СН), передає Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

"Ключовий меседж - жодних місцевих виборів до нового адмінтерустрою. До того, як вся Україна буде покрита нормальним планом. Спочатку реформа. Державна позиція важливіша за політичну доцільність", - заявив депутат від СН.

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Також він зазначив, що проєкт змін до Конституції щодо реформи місцевого самоврядування буде внесено на розгляд парламенту в грудні.



"У мене немає сумнівів, що найпізніше до жовтня, коли мають відбутися чергові місцеві вибори, ми встигнемо змінити законодавство. Навіть якщо ми не зможемо прийняти зміни до Конституції - це наш план "А", то ми підемо за планом "Б" і ухвалимо відповідний пакет законів", - розповів Безгін.



Також він додав, що позиція парламентської більшості - місцеві вибори мають відбуватися за мажоритарною системою.